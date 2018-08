Si era trasferita dalla Sicilia per lavorare, ma al nord Italia ha trovato la morte. Tra le vittime del crollo di Ponte Morandi, a Genova, c'è anche Marta Danisi, 29 anni, di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. La donna non viveva nel capoluogo ligure bensì ad Alessandria, dove aveva trovato lavoro nell'ospedale "Ss. Antonio e Biagio". Al momento del cedimento del viadotto autostradale era in auto insieme al suo fidanzato Alberto Fanfani, 32enne medico di Firenze, che lui tra i deceduti. Entrambi stavano tornando insieme da un periodo di vacanze.

La notizia della scomparsa di Marta s'era diffusa già a poche ore dal disastro in Sicilia, anche perché le forze dell'ordine – dopo l'avvenuto riconoscimento del corpo della donna – avevano avvertito la famiglia. In serata tuttavia a dare l'ufficialità è stato il sindaco di Sant'Agata di Militello, Bruno Mancuso: "Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana, la giovane Marta Danisi, deceduta in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Stessa sorte è toccata al fidanzato che era in macchina con Lei. A nome di tutta la comunità santagatese esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti".

Anche l'azienda ospedaliera universitaria di Pisa e l’Università di Pisa hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Alberto Fanfani. "A loro si associa nel cordoglio il professor Stefano Taddei, direttore della Scuola di specializzazione in Medicina interna, che il giovane medico frequentava con profitto al V anno, prestando servizio nelle varie Unità operative di Medicina dell’ospedale". Nella nota si aggiunge che "Marta Danisi, in viaggio con lui, è giovane infermiera che ha prestato servizio nell’Aoup dal 2014 al 2017, prima in Radiodiagnostica e successivamente in Medicina generale IV, prima di trasferirsi in un altro ospedale. Anche in questo caso l’Aoup, con il Dipartimento delle professioni infermieristiche, esprime sincera vicinanza e partecipazione alla sofferenza della famiglia in queste ore di concitazione e di grande dolore".