Stella Boccia e Carlos Jesus Eraso Trujillo. Sono i nomi di altre due vittime del crollo del Ponte Morandi, a Genova: erano a bordo della loro automobile quando il viadotto è crollato, uccidendoli. I due erano fidanzati e avevano rispettivamente 24 e 27 anni; la sorte ha voluto che ieri intorno alle 11 e 50 si trovassero a transitare sul Ponte Morandi. Entrambi, residenti a Civitella Val Di Chiana e Capolona, in provincia di Arezzo, erano all'inizio delle loro vacanze, di un periodo che avrebbe dovuto essere spensierato e divertente.

Le circostanze esatte della loro morte non sono ovviamente note. Per ora si sa soltanto che la vettura di Carlos Jesus Eraso Trujillo era una delle circa trenta che ieri mattina si stava accingendo ad attraversare il tratto di 100 metri di viadotto crollato su via Walter Fillak, nella zona di Sampierdarena. La vettura è stata trovata tra le macerie e proprio dalla targa i soccorritori sarebbero risaliti all’identità del giovane.

La notizia della morte di Stella e Carlos ha rapidamente fatto il giro della provincia di Arezzo, suscitando ovviamente un'ondata di cordoglio e commozione, oltre che di solidarietà verso i loro familiari. I genitori della ragazza, in particolare, erano molto noti a Monte San Savino, dove gestiscono il ristorante Il Pescatore, mentre ad Arezzo altri familiari gestiscono il Vesuvio e Billi’s, due locali che resteranno anche loro chiusi in segno di lutto.

I genitori di Carlos sono partiti stamattina alla volta di Genova. Impossibile ancora stabilire adesso quando potranno essere celebrati i funerali dei due giovani, ale cui famiglie hanno ricevuto i messaggi di cordoglio delle amministrazioni comunali di Civitella in Valdichiana e Capolona.