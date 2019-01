Avrebbe abusato sessualmente di una bambina di meno di 10 anni. Per questo motivo Eileen McBrien, 62 anni, è stata condannata a sei anni di prigione. Il fatto che abbia negato le accuse, porterà la sua giovanissima vittima a dover rivivere il suo calvario in tribunale. Stando alle ricostruzioni, McBrien avrebbe attirato la piccola in una proprietà in cui l’ha poi costretta a compiere un atto sessuale con lei. Ma la vittima ha avuto il coraggio di raccontare a sua madre cosa era successo, portando all'arresto della 62enne. La bimba è stata elogiata per il suo coraggio nel presentarsi in tribunale e nel ricostruire di fronte alla giuria cosa è successo a Manchester.

“Questo è un caso straziante che coinvolge un bambino piccolo che ha coraggiosamente rivelato ciò che le è successo” ha dichiarato il sergente Laura Halley. "Grazie alla sua testimonianza e a quella di sua madre siamo stati in grado di arrestare rapidamente McBrien e spero che questo caso dimostri quanto seriamente prendiamo casi di questa natura” ha aggiunto la poliziotta. Dichiarandosi non colpevole, la sospettata ha fatto rivivere quanto subito alla giovane vittima durante il processo e le ha causato ulteriori traumi” ha detto ancora Halley. "La famiglia e la vittima hanno attraversato un periodo estremamente difficile e, si spera, che questa sentenza porterà loro un po’ di pace e permetterà loro di andare avanti con le loro vite” ha concluso. Eileen McBrien è stato riconosciuta colpevole di aver incoraggiato una bambina a dedicarsi all'attività sessuale e il suo nome sarà inserito sul registro dei predatori sessuali per il resto della sua vita.