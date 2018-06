in foto: immagine di repertorio

Due giovani hanno perso la vita e una ragazza è ricoverata in gravi condizioni. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, nella provincia di Cosenza, in Calabria. Le vittime avevano sedici e ventidue anni mentre la ragazza rimasta ferita ha diciotto anni. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, per cause in corso di accertamento c’è stato un impatto frontale tra una Twingo e una Smart. Il violento impatto è avvenuto nei pressi della galleria, nel comune di Rovito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada e il personale del 118. Sulla Twingo viaggiava Giuseppe Visignano, ventiduenne di Celico (Cosenza), che è morto sul colpo. Sulla Smart invece c’erano Alessandro Di Donato e la fidanzata diciottenne. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno dovuto estrarre dalle lamiere dell’auto i due ragazzi in fin di vita, poi trasportati all’ospedale “Annunziata” di Cosenza. Lui, però, purtroppo non ce l’ha fatta: Alessandro è morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza. Resta in rianimazione, in prognosi riservata, la ragazza.

Gli agenti della polizia stradale stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto sulla Silana-Crotonese. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, la pista più accreditata sarebbe quella di un sorpasso azzardato da parte della Twingo in un tratto dove la visibilità non è eccellente e dove a terra è tratteggiata la striscia bianca continua. Il tentativo di soccorso da parte dei vigili del fuoco del comando centrale di Cosenza è stato molto lungo e delicato, coadiuvati dai soccorritori sanitari, hanno prima aiutato i ragazzi rimasti feriti, poi si sono adoperati per rendere la strada nuovamente percorribile in sicurezza.