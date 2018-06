“Cosa risponde a chi la accusa di scarsa autonomia rispetto ai leader della maggioranza che la sostengono?”. A questa domanda, fatta da una giornalista al presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di conclusione dei lavori del G7 a Charlevoix, in Canada, il premier ha risposto di lavorare ogni giorno serenamente in contesto nazionale e internazionale e ha aggiunto che le forze della maggioranza hanno sottoscritto un contratto “che costituisce un rafforzamento dell’autonomia del presidente del Consiglio”. “Ho ottimi rapporti con Luigi Di Maio come con Matteo Salvini, ma io mi assumo la piena responsabilità di guidare questo governo e indirizzarne la politica”, ha quindi detto ancora il primo ministro Conte.

I rapporti con la Russia – Oltre alla domanda sulla politica interna al termine del G7 Conte ha parlato, tra le altre cose, della Russia, del presidente americano Trump, di immigrazione, di dazi. “Sulla Russia – ha spiegato – la nostra posizione è molto chiara: non cambiamo atteggiamento un giorno rispetto a quello precedente. La nostra posizione l'ho ribadita alle Camere. Il meccanismo delle sanzioni c'è e noi lavoriamo perché sia rimosso. Lavorare in quella direzione ci vedrà protagonisti perché riteniamo la Russia un Paese che ha un ruolo cruciale in tante crisi internazionali, nell'attuale contesto geopolitico recita un ruolo fondamentale e non possiamo prescindere da un dialogo con la Russia".

Intesa con Trump. il tycoon: "Conte un bravo ragazzo" – Conte ha incontrato per la prima volta Trump, che ha fatto sapere di apprezzare il nuovo presidente del Consiglio italiano. “Ho appena incontrato il nuovo primo ministro italiano Giuseppe Conte, davvero un bravo ragazzo. A breve sarà ricevuto con tutti gli onori a Washington, alla Casa Bianca. Farà un grande lavoro”, ha scritto il tycoon su Twitter. “Il rapporto con Trump è stato da subito molto cordiale c'è stata una grande apertura nei miei confronti, che è stata naturalmente ricambiata. Da parte sua grande curiosità e attenzione per la nuova esperienza di governo. Nel bilaterale mi ha chiesto dettagli sulla formazione del governo. Si è congratulato e ha espresso molto entusiasmo per l'attività che ci attende. Quanto prima ci sarà un incontro con la Casa Bianca”, ha risposto Conte.

Il problema dei dazi e l'immigrazione – Il premier italiano ha parlato anche del problema dei dazi: “Il problema degli scambi commerciali è quello che ha creato maggiore conflittualità nell'agenda del G7. I Paesi europei, e noi siamo tra quelli, non possono essere contenti perché da quelle misure possono essere svantaggiati”. Conte ha toccato anche il tema degli sbarchi e la polemica sul ruolo delle Ong: “Il governo non ce l’ha con le organizzazioni non governative, non ritiene che siano il problema. Ma di sicuro, e l’ho fatto anche qui, l’immigrazione è in cima alla mia agenda e andrò a Bruxelles, al Consiglio europeo di fine mese, invertendo lo schema cui siamo abituati: saremo noi a valutare gli altri, non il contrario, e lo faremo chiedendo nuove regole, ma non per avere maggiori finanziamenti, ma per fare passare il principio che il fenomeno va affrontato con un’assunzione di responsabilità collettiva, con una gestione collettiva”.