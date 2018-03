Probabilmente non pensava che quella donna conosciuta in chat si sarebbe rivelata la sua anima gemella, ma di certo nulla avrebbe fatto sospettare che neppure di una donna si trattava. Proprio così: un uomo di Biella, in Piemonte, da tempo alla ricerca della sua "dolce metà" ha tentato la "strada" di un sito di incontri. Dopo aver a lungo chattato con Anna, come si faceva chiamare la donna all'altro capo della tastiera, i due hanno deciso di passare alle "vie di fatto" e finalmente darsi un appuntamento per un incontro amoroso. Quando i due si sono finalmente spogliati, dopo settimane di attesa e aspettative decisamente alte, l'uomo ha però scoperto che Anna non era affatto una donna: aveva infatti il pene.

Per questo, dopo essersi frettolosamente rivestito, il malcapitato ha denunciato l'impostore che si faceva chiamare Anna recandosi in questura e accusandolo di violenza sessuale. I due – come ben presto è emerso – si erano conosciuti virtualmente in un sito di incontri dove Anna, che era in verità un trentenne lombardo, si era presentato come una giovane donna, con una triste relazione alle spalle, problemi economici da risolvere e sopraffazioni da parte di un uomo violento. Dopo averla sostenuta inviandole del denaro, l'uomo era finalmente riuscito a organizzare un incontro, nel parcheggio della stazione San Paolo. Lì, una volta svestiti, l'uomo ha fatto la scoperta che l'ha lasciato di stucco convincendolo addirittura a rivolgersi alla polizia. Ora Anna – o chi per lui – rischia di incorrere in guai decisamente seri.