È stata trovata una terza traccia di DNA sul corpo di Pamela Mastropietro, la diciottenne scomparsa da Macerata a fine gennaio e trovata cadavere in un trolley due giorni dopo. Il secondo profilo genetico rinvenuti sui resti smembrati della ragazza è maschile e non appartiene a Innocent Oseghale, il nigeriano accusato di aver occultato il suo corpo e il cui profilo genetico è stato identificato nelle due tracce analizzate.

La nuova traccia – come riporta ‘Il resto del Carlino' è riconducibile al tassista che accompagnò la diciottenne ai giardini Diaz e che non è indagato. Sotto la lente dei Ris c'è ora la scatola dei guanti in lattice trovata nella mansarda di Oseghale a via Spalato, a Macerata. L’esame tecnico verrà effettuato il 6 aprile a Roma. All'interno della scatola sequestrata nell’appartamento un mese fa – una confezione da cento – sono rimasti quarantasette guanti. Alla base di questo esame la possibilità che la confezione di guanti sia stata acquistata dal nigeriano o terzi appositamente per il macabro rituale dello smembramento del corpo.

Un'operazione lunghissima e difficile che ha richiesto cura e, probabilmente, una protezione per le mani dalla candeggina, la cui azione corrosiva ha purtroppo cancellato tracce importanti dai resti della vittima. Sui guanti potrebbero essere rimaste impronte digitali utili a ricostruire l'intricato quadro di questo delitto che, finora, sembra senza movente. Resta in carcere, intanto, Innocent Oseghale, su cui pesa l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di vilipendio, distruzione e occultamento del cadavere. Il 29enne, che sostiene di non aver cagionato la morte di Pamela, che secondo lui sarebbe deceduta per overdose, ha cambiato versione di recente affermando di averla lasciata a casa viva e di averla trovata cadavere.