Tragedia in Cina, dove almeno 18 persone hanno perso la vita in seguito a un incendio divampato in un hotel della città di Harbin, nel nord est del paese. A riferirlo i media cinesi, secondo cui le fiamme sono scoppiate nel Beilong Hot Spring Hotel, nell'area resort Isola del sole di Harbin; un soccorritore del centro emergenze della città ha confermato che i deceduti sono 18 senza aggiungere dettagli sulla presenza – comunque probabile – di feriti.

Erano da poco passate le 4 e 30 del mattino – ora locale – quando per ragioni ancora in fase di accertamento le fiamme hanno avvolto l'edificio di quattro piani. Ai vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti, sono state necessarie più di tre ore per spegnerle. In campo, un centinaio di pompieri e 30 mezzi. Secondo il dipartimento locale dei vigili del fuoco, sedici persone sono state trovate senza vita all'interno della struttura, mentre altre due sono decedute dopo il trasporto in ospedale a causa delle gravissime ustioni riportate.

Un'inchiesta è stata aperta per determinare le cause dell'incendio, che si aggiunge a una sequenza di roghi che stanno colpendo strutture cinesi, malgrado i grandissimi sforzi messi in campo dalle autorità per migliorare le condizioni di sicurezza pubblica, sforzi decisi dopo gli ultimi casi di incendi divampati in hotel, centri commerciali e palazzi: l'adeguamento di tutte le strutture a criteri di sicurezza elevati però richiederò probabilmente anni, vista la vastità del paese e il numero di edifici interessati. A novembre un rogo dovuto a un guasto nell'impianto elettrico di un appartamento a Pechino, ha provocato la morte di 19 persone. Nel 2010 furono 58 le vittime in una torre-appartamento a Shanghai. Casi simili, spesso senza vittime ma con numerosi feriti, si sono registrati frequentemente nel paese e rappresentano un serio problema per le autorità.