A riportare la notizia è Il Messaggero, che cita una lettera di Antonio Decaro Presidente dell'ANCI, l'associazione nazionale dei comuni italiani. In circolazione, "prodotte, confezionate e inviate" dal Poligrafico dello Stato, ci sarebbero oltre 350mila carte d'identità elettroniche difettose, che già stanno creando problemi ai cittadini e andrebbero sostituite al più presto. Stando a quanto scritto da De Caro, al momento della produzione del chip elettronico contenuto nelle nuove carte di identità, sarebbe stata utilizzata una versione vecchia e buggata del software messo a punto del Poligrafico dello Stato. L'errore sarebbe stato determinato dalla mancanza di controlli e dal fatto che le tessere siano state inviate ai comuni senza un check definitivo.

Di fatto, dunque, le carte di identità sarebbero inutilizzabili e potrebbero creare problemi soprattutto nel caso in cui dovessero essere utilizzate per superare dei controlli alle frontiere. Infatti, a causa del difetto nel chip, i dati personali non sarebbero leggibili e non si potrebbe dunque ottenere il via libera alla frontiera.

Si tratta, dunque, da un problema da risolvere con urgenza, come spiega Decaro: "Prima di tutto bisogna comunicare la problematica a tutte le frontiere; informare i cittadini interessati e sostituire loro il documento difettoso senza altri costi per i cittadini stessi e le amministrazioni locali". L'ANCI ha quantificato anche il danno erariale, che ammonta a oltre 50 milioni di euro, con l'aggiunta dell'aggravio del lavoro per i Comuni, già sobbarcati di richieste e, in molti casi, incapaci di espletarle in tempi brevi. Sono moltissime, infatti, le denunce sui tempi biblici di attesa, a volte anche di 4 mesi, per gli appuntamenti necessari a ottenere il rilascio della carta di identità elettronica.