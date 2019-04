Giallo a Chiavari, in provincia di Genova, dove nella serata di ieri, martedì 23 aprile, il cadavere di un uomo è stato trovato in un'auto nel parcheggio di un supermercato di via Dante. Si tratta di Pino Orazio, orefice di 70 ed ex collaboratore di giustizia. Di origine siciliana, è infatti stato coinvolto in passato in traffici con la famiglia dei Santapaola, considerata una delle più potenti di Cosa Nostra, prima di diventare collaboratore di giustizia e cambiare totalmente vita. Proprio a Chiavari gestiva con la sua famiglia un gioielleria e secondo fonti investigative erano più di 10 anni che non aveva più nulla a che fare con la criminalità organizzata. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, l'uomo sarebbe stato ucciso con un solo colpo di pistola di piccolo calibro alla nuca, anche se è mistero sull'arma utilizzata. Ancora tutta da ricostruire è la dinamica di quanto avvenuto.

Il corpo senza vita è stato rivenuto intorno alla mezzanotte nel parcheggio in cui Orazio era solito lasciare l'auto durante l'orario di lavoro, per cui non si esclude la possibilità che possa essersi trattato di un tentativo di rapina finito male, anche se non è detto che avesse con sé i preziosi al momento della presunta aggressione. Per cui, nessuna pista è al momento esclusa. Di certo, a fare più chiarezza sul delitto saranno i risultati dell'autopsia, già disposta dal magistrato di turno Silvia Saracino. Sulle prime sembrava una morte naturale, non essendoci alcun segno di violenza o colluttazione, poi il medico legale ha girato il corpo e trovato questo piccolo foro sulla nuca. Tuttavia, nelle vicinanze non sono stati trovati bossoli, per cui non si esclude neppure che l'arma del delitto non sia stata una pistola, bensì uno stiletto o un rompighiaccio. Proseguono le indagini.