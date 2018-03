in foto: Nonna Luisa al voto.

Luisa Zappitelli è la nonna dei record. A 106 anni suonati, età che la fa entrare di diritto nella stretta cerchia degli ultracentenari italiani, si è recata alle urne, nel suo seggio presso la scuola primaria di Rignaldello di Città di Castello, in provincia di Perugia, per votare alle elezioni politiche 2018. Nonostante un piccolo incidente domestico di cui è stata vittima nei giorni scorsi, la signora ci ha tenuto ad esercitare quello che lei stessa considera un diritto sacrosanto. "Va sempre esercitato e difeso", ha detto alla folla di curiosi e giornalisti che l'hanno vista esprimere la propria preferenza.

L'entusiasmo è lo stesso della prima volta. Era il 2 giugno del 1946, come ha ricordato il Comune tifernate in una nota -, "quando a 35 anni insieme alla famiglia e a un gruppo di amiche camminò a piedi per chilometri per esercitare il proprio diritto di voto in favore della Repubblica". E per 72 anni non ha mai mancato un voto, referendum compresi. Accompagnata al seggio elettorale dai figli Anna e Dario Ercolani, ha anche voluto lanciare un messaggio ai più giovani. "Con la mia presenza voglio fare appello a tutti a venire a votare, soprattutto ai più piccoli ai quali è affidato il futuro del nostro Paese e della nostra democrazia". L'anziana, con il solito sorriso, ha raggiunto a braccetto con un agente della polizia di Stato la cabina elettorale dove ha votato tra le attenzioni del presidente della sezione e degli scrutatori.

Nata l’8 novembre del 1911 a Villa del Seminario a Città di Castello, Luisa Zappitelli è l’elettore più anziano di Città di Castello tra gli undici ultracentenari, 2 maschi e 9 femmine, che fanno parte del corpo elettorale. Mascotte del locale Vespa Club con una passione per le due ruote che coltiva da una vita, è la più longeva testimonial di sicurezza stradale in Italia grazie al premio speciale conferitole nel novembre scorso dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada. Tra i record di nonna Luisa c’è anche quello di allevatrice di canarini più anziana del Paese.