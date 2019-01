Dopo l'addio di Susanna Camusso, la Cgil è a un passo dall'accordo per il nuovo vertice. Durante la notte, infatti, le trattative avrebbero disegnato il seguente quadro: Maurizio Landini sarà segretario generale e Vincenzo Colla (segretario della Cgil dell’Emilia Romagna) sarà vicesegretario generale cui successivamente potrebbe affiancarsi, sempre come vicesegretario, Gianna Fracassi per una questione di “equilibrio di genere”. Al centro dell’intesa anche la composizione dell'intera segreteria confederale, che dovrebbe essere composta da 10 persone, sette dell’area Camusso e tre dell’area Colla (oltre al vicesegretario, Roberto Ghiselli e il segretario dei chimici Emilio Ghiselli).

L’annuncio arriva da Bari dove stamattina si riunisce la commissione elettorale, nell'ambito del 18esimo Congresso nazionale del sindacato, che domani porterà appunto all'elezione del successore di Susanna Camusso, rimasta per otto anni alla guida del primo sindacato italiano.