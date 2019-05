Come vi abbiamo raccontato, nel corso del suo intervento alla manifestazione per le Elezioni Europee della Lega, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha fatto ampio ricorso a simboli religiosi o a espressioni mutuate dal cattolicesimo. Il leghista si è raccomandato "al cuore di Maria" e anche stamattina ha ribadito di essere credente e di considerare sua missione quella di "salvare vite e svegliare coscienze". Poi ha aggiunto: "Sono orgoglioso di testimoniare, con azioni concrete e con gesti simbolici, la mia volontà di un'Italia più sicura e accogliente, ma nel rispetto di limiti e regole. Frati, suore, missionari, vescovi, cardinali mi scrivono dicendo: mi raccomando Salvini tenete duro".

Non tutti gli esponenti del mondo cattolico, però, sembrano essere entusiasti del legame che il ministro dell'Interno sta tentando di stringere fra la sua ideologia politica e alcuni riferimenti religiosi. E oggi, invece di messaggi di sostegno, Salvini deve incassare durissime critiche da autorevoli rappresentanti del mondo cattolico. Comincia Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, rivista di riferimento dei gesuiti, che affonda:

Rosari e crocifissi sono usati come segni dal valore politico, ma in maniera inversa rispetto al passato: se prima si dava a Dio quel che invece sarebbe stato bene restasse nelle mani di Cesare, adesso è Cesare a impugnare e brandire quello che è di Dio […] La coscienza critica e il discernimento – sottolinea – dovrebbe aiutare a capire che non è un comizio politico il luogo per fare litanie (e in nome di valori che col Vangelo di Gesù nulla hanno a che fare) […] La coscienza cristiana, a mio avviso, dovrebbe sussultare con sdegno e umiliazione nel vedersi così mercanteggiata e blandita. Si facciano i propri discorsi, ma davanti a Dio bisogna togliersi i sandali.