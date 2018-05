Dramma nella festività del primo maggio a Catanzaro. Una ragazzina di dodici anni è caduta dal quinto piano della palazzina dove viveva con la sua famiglia ed è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la ragazzina non c’era già più nulla da fare. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia di Stato che ha avviato le indagini: al momento, da quanto si apprende, non viene esclusa alcuna ipotesi, neppure quella del suicidio. La dodicenne potrebbe essere caduta accidentalmente o potrebbe aver scelto intenzionalmente di gettarsi dal quinto piano del palazzo per togliersi la vita. Stando a una primissima ricostruzione di quanto accaduto, alla base del possibile tentativo di suicidio dalla vittima potrebbe essere la reazione improvvisa e imprevedibile, tenuta conto dell’età della giovane, a possibili incomprensioni o diverbi in famiglia.

Difficile ricostruire i fatti: i genitori della vittima in stato di shock – In ogni caso, per il momento non ci sono conferme ufficiali su quanto accaduto e la ricostruzione dei fatti è resa complicata dal fatto che i genitori della giovane vittima – il padre è un rappresentante e la madre una casalinga – sono prostrati e in stato di shock. La coppia, che ha altri due bambini più piccoli, è ritenuta assolutamente normale e senza problemi così come risulta non avesse alcun particolare problema anche la dodicenne. Sul luogo della tragedia a Catanzaro sono giunti anche il magistrato di turno della Procura e il medico legale. Il dramma ha suscitato sgomento in città.