Michael O'Leary, l’amministratore delegato di Ryanair, è stato costretto a cedere rispetto ad alcune delle più dure critiche che gli erano state rivolte dai dipendenti dell'azienda, accettando di migliorare significativamente le loro condizioni di lavoro e aumentando i salari. E' la promessa fatta dal Ceo soprattutto ai suoi 4.200 piloti in una lettera di tre pagine pubblicata dall" Irish Independent'. Nella missiva l'uomo a capo della compagnia low cost invia un accorato appello per convincere i suoi conducenti di volo a non lasciare la compagnia aerea promettendo una serie di cambiamenti "per un futuro più brillante per voi e per le vostre famiglie".

O'Leary ai piloti: "Sono fiero di voi"

Ryanair, finita nell'occhio del ciclone per la cancellazione migliaia di voli che nelle scorse settimane hanno lasciato e lasceranno a terra più di 700mila clienti, nel timore di perdere altri piloti insoddisfatti per le condizioni di lavoro ha garantito miglioramenti significativi per turni, stipendi e condizioni di sicurezza. Dopo aver fatto loro i complimenti ("Sono fiero della vostra abilità ed esperienza") O'Leary ha spiegato che in alcuni casi le sue parole sono state fraintese, che molte delle sue critiche erano rivolte ai piloti delle compagnie aeree concorrenti e ai loro sindacati locali "che sfruttano ogni occasione per criticare e denigrare Ryanair, i nostri piloti, la nostra sicurezza, la nostra performance operativa e il nostro modello di business".

La promessa: "Aumenterò gli stipendi da 5 a 10mila euro annui"

Sempre rivolgendosi ai piloti il ceo di Ryanair ha specificato che ci sarà un ritocco agli stipendi dai 5mila ai 10mila euro annui e promesso di offrire un bonus di fedeltà compreso tra 6mila e 12mila euro per i comandanti con anzianità superiore ai 12 mesi. Rispetto allo scontro frontale dei giorni scorsi, con O'Leary che rispondeva alla levata di scudi dei piloti sfidandoli a spiegare in cosa risiederebbero le difficoltà del loro lavoro, l’atteggiamento adesso è completamente diverso. Stavolta il manager infatti parla dei suoi piloti come "dei migliori del settore".

Irish Air Line Pilots: "Pomesse che abbiamo già sentito in passato"

Staremo a vedere come si concluderà il braccio di ferro interno a Ryanair tra dirigenza e piloti. Per il momento e promesse dell'amministratore delegato dell'azienda non sembrano aver convinto l'associazione di categoria irlandese, la Irish Air Line Pilots' Association, che ha sottolineato come la lettera non abbia fornito dettagli sugli impegni anticipati da O'Leary. "I nostri membri hanno già sperimentato in passato le promesse di Ryanair". Intendiamo considerare attentamente ogni punto prima di decidere quale risposta".