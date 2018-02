I genitori di Maddie McCann non hanno perso la speranza di ritrovare la figlia scomparsa quasi undici anni fa in Portogallo. Per questo continueranno a cercarla, anche direttamente coi loro soldi se necessario. Ma intanto Scotland Yard ha chiesto nuovi fondi all'Home Office per continuare nelle indagini sul caso della bimba britannica scomparsa quando aveva appena tre anni da un resort di Praia de Luz, dove nel maggio 2007 si trovava in vacanza con la sua famiglia. Ne danno notizia i media del Regno Unito, secondo cui l'Operation Grange, l'inchiesta per far luce sulla vicenda della piccola Madeleine McCann, avrebbe ancora poche settimane di autonomia finanziaria. Già lo scorso settembre il Governo inglese aveva donato circa 175.000 euro ai poliziotti che si occupano della scomparsa di Madeleine. Senza i nuovi fondi le operazioni si sarebbero interrotte già settimane fa.

I genitori di Maddie pronti ad andare avanti da soli.

Lo scorso anno, nel decimo anniversario della scomparsa di Maddie, Londra aveva fatto sapere di aver speso già circa quindici milioni di euro nell’inchiesta. Ma purtroppo gli sforzi degli agenti in questi anni non hanno portato a nessun risultato di rilievo – della bambina britannica non c’è alcuna traccia – ma solo a nuove ipotesi investigative. Nei giorni scorsi Kate e Gerry McCann, entrambi medici quarantanovenni, hanno fatto sapere di essere pronti a finanziare in modo privato le indagini per ritrovare la figlia scomparsa in Portogallo. La mamma e il papà di Maddie avrebbero raccolto una cifra vicina ai 900.000 euro in questi anni attraverso donazioni arrivate dopo la scomparsa della piccola, che oggi avrebbe quasi quindici anni.

La scomparsa di Maddie McCann nel 2007 in Portogallo.

Maddie McCann è sparita il 3 maggio del 2007 in Portogallo all’età di tre anni. I genitori hanno raccontato di averla lasciata senza sorveglianza in una camera da letto del residence dove alloggiavano, a circa cento metri di distanza dal ristorante in cui stavano mangiando, e di non averla più trovata al loro ritorno.