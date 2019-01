Il canone Rai verrà pagato in bolletta anche nel 2019. Viene confermata la modalità di pagamento così come il costo, rimasto di 90 euro da dividere in 10 rate mensili, da versare da gennaio a ottobre. Deve essere pagato da ogni famiglia anagrafica una sola volta, purché tutti i familiari siano residenti nella stessa abitazione. Per famiglia anagrafica si intende chiunque sia legato da vincoli di “matrimonio, unione civile, parentela, adozione o da vincoli affettivi” e viva nella stessa abitazione. Devono pagare il canone anche coloro i quali risiedono all’estero ma hanno un’abitazione in Italia con un apparecchio televisivo.

Come funziona l'esenzione del canone e chi può richiederla

Non tutti devono però pagare il canone. Sono infatti esonerati coloro i quali non abbiano un televisore, gli over 75 con reddito non superiore a 8mila euro l’anno, i diplomatici, i militari stranieri e il personale civile straniero Nato non residente in Italia, ma che vive nel nostro Paese. Tutti i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, però, devono richiedere l’esenzione perché la legge prevede che chiunque abbia una fornitura della luce elettrica intestata abbia anche un televisore. Chi invece ha diritto all’esenzione, perché non proprietario di una tv o perché rientra nei criteri stabiliti, può fare richiesta entro il 31 gennaio per evitare il pagamento del canone.

Per quanto riguarda gli over 75, è necessario rientrare in un criterio riguardante il reddito: parliamo di un reddito annuo non superiore a 8mila euro. L’esenzione vale solamente per la presenza di tv nell’abitazione di residenza e non per apparecchi presenti in altri appartamenti. L’agevolazione vale per tutto l’anno se il beneficiario ha compiuto i 75 anni entro il 31 gennaio, altrimenti, se li compie tra l’1 febbraio e il 31 luglio ha diritto all’esenzione solo per il secondo semestre. Chi ha già presentato la dichiarazione per l’esenzione non deve presentarne di nuove: ma se si perdono i requisiti è necessario comunicarlo.

Come si chiede l’esenzione dal canone Rai

Per richiedere l’esenzione è necessario presentare una dichiarazione attraverso un modello scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. È possibile inviare il modello anche in via telematica, un’opzione però non disponibile per gli over 75. Per loro c’è invece la possibilità di inviare la richiesta tramite Pec – dopo firma digitale – all’indirizzo p22.sat@postacertificata.rai.it. La richiesta può essere inviata anche attraverso un plico raccomandato senza busta, insieme alla fotocopia del documento di riconoscimento) al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. Infine, chi richiede l’esenzione può consegnare la dichiarazione di persona in un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.