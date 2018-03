Un drammatico incidente che ha completamente distrutto una famiglia di cinque persone: due donne, originarie di West Linn, in Oregon, e tre bambini, sono rimasti uccisi dopo che il veicolo nel quale viaggiavano è precipitato da una scogliera lungo la scenografica Pacific Coast Highway in California, vicino a Mendocino. Un volo di oltre 30 metri che non ha dato loro scampo. In un rapporto sull'incidente, un portavoce della California Highway Patrol (CHP) ha riferito che un pickup (2003 GMC Sierra) stava guidando verso sud lungo l'autostrada 1, lunedì, quando è finito in una zona sterrata lungo la strada e, per ragioni sconosciute, ha terminato la propria corsa direttamente giù dalla scogliera. In una foto dell'incidente, pubblicato dal CHP, si vede il furgone distrutto sulle rocce appena a sud di Juan Creek.

Le autorità hanno confermato la morte di tutte e cinque le persone a bordo. Un poliziotto della CHP ha detto che non è al momento chiaro se tutti indossassero le cinture di sicurezza al momento dell'incidente perché i tre bambini sono stati trovati fuori dal veicolo e i due adulti erano ancora all'interno. I vigili del fuoco hanno dovuto scendere giù per la scogliera per recuperare i corpi – scoperti intorno alle 15.40 di lunedì da un passante – ed è stato chiamato un elicottero per portarli via, ha riferito KOIN. Le autorità hanno precisato che le condizioni meteorologiche erano stabili e che le due donne non avrebbero fatto uso di droga e alcol. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta.