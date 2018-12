Brutale aggressione nella notte alla periferia di Cagliari, dove un giovane è stato picchiato nel piazzale davanti a una discoteca che si trova in via Newton. Il ragazzo, di ventuno anni, è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato d'urgenza al Brotzu. L’ambulanza arrivata sul posto ha trovato il giovane privo di sensi e lo ha portato in ospedale, dove il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso (la prognosi è di quindici giorni). Da quanto si apprende, il ragazzo avrebbe riportato soprattutto traumi al petto e soprattutto alla testa. L’aggressione si è consumata intorno alle quattro della notte tra Natale e Santo Stefano quando il giovane, stando a quanto emerso finora, sarebbe stato ripetutamente preso a pugni da almeno una persona (ma al pestaggio avrebbero assistito anche altre persone che evidentemente non sono intervenute per difendere il ragazzo) davanti alla discoteca Cocò.

Ancora da chiarire i contorni dell’aggressione in discoteca – I contorni della vicenda comunque sono ancora poco chiari e solo alcune testimonianze, compresa quella della stessa vittima che verrà ascoltata dalla polizia, e le immagini dei sistemi di videosorveglianza potranno aiutare i poliziotti a risalire all’aggressore del ventunenne. Sul caso sono al lavoro gli agenti della Squadra volante e gli investigatori della Mobile.