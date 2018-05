Terribile tragedia sul lavoro nelle scorse ore in un'azienda agricola di Bolzano Vicentino. Un uomo di 52 anni, Ennio Mosele, contitolare della ditta, la Somel srl, è morto in maniera tragica dopo essere caduto all'interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali dell'azienda. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di lunedì davanti ai colleghi dell'uomo. A dare l'allarme infatti è stato proprio un dipendente della stessa azienda che ha subito bloccato il macchinario ma il tempestivo intervento non è servito a salvare il 52enne. Quando è stato tirato fuori, infatti, per l'uomo ormai non c'era più niente da fare. Terribili le feite riportate dal 52enne che ha trovato una morte atroce rimanendo stritolato dal macchinario.

Quando i sanitari del Suem 118 sono arrivati sul posto in ambulanza hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco di Vicenza che hanno dovuto lavorare per ore per riuscire ad estrarre la salma della vittima dagli ingranaggi. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della compagnia di Thiene e i tecnici dello Spisal di Vicenza, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed eventuali mancanze nella sicurezza. Secondo i primi rilievi, alla base della tragedia ci sarebbe una tragica fatalità, forse una scivolata improvvisa dell'imprenditore e non un problema del macchinario.