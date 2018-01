Terribile incidente stradale in Kazakistan, nella regione di Aktyubinsk, dove un autobus con a bordo 55 passeggeri ha preso fuoco causando la morte di 52 persone. A renderlo noto il portale Tengrinews.kz riportando le parole del rappresentante ufficiale del Ministero delle situazioni di emergenza locale Ruslan Imankulov. "Il 18 gennaio 2018 alle 10.30 (06.30 ora italiana) nel distretto Irgizsky, della regione di Aktyubinsk, sul 1068esimo chilometro dell'autostrada Samara-Shymkent, a 10 chilometri dal villaggio di Kalybai, mentre era in movimento, un autobus Ikarus ha preso fuoco. Nella cabina c'erano 55 passeggeri e due autisti", ha detto Imankulov. La città di Shymkent, anche nota come Chimkent o Shimkent, è al centro del Kazakistan meridionale, una delle aree più popolose del paese asiatico. I cinque passeggeri che sono riusciti a uscire dall'autobus avvolto dalle fiamme sono stati immediatamente soccorsi: le loro condizioni, stando a quanto riferiscono i media del paese, non sarebbero gravi.

A post shared by Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) on Jan 17, 2018 at 10:57pm PST