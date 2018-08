in foto: Matteo Machì, 21 anni (Facebook).

Vigilia di Ferragosto di sangue sulle strade pugliesi. Un giovane di 21 anni, Matteo Machì, è morto intorno alle tre di questa mattina, martedì 14 agosto, dopo che l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata sul cavalcavia che collega i rioni Bozzano e La Rosa a Brindisi. Due amici che erano con lui, di 22 e 23 anni, sono rimasti feriti nello schianto ma, ricoverati all'ospedale Perrino, non sono in pericolo di vita. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, la vettura che trasportava i tre giovani, una Mini Cooper, pare si sia capottata appena dopo la curva provenendo dalla complanare della statale 16 per Tuturano. Per Matteo, che si trovava sul sedile posteriore, non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo: quando sono arrivati i soccorsi non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sgomento e choc è espresso nelle ultime ore su Facebook dai conoscenti e dai familiari della vittima, che viveva al Casale.

Il padre del 21enne si trova fuori Italia per lavoro e rientrerà in giornata. Si saprà di più dei funerali non appena il pm di turno darà disposizione di restituzione della salma alla famiglia. Intanto, le forze dell'ordine stanno effettuando tutti i rilievi necessari a fare luce sulla dinamica e sulle cause dell'incidente, nel corso del quale pare non sia rimasto coinvolto nessun altro mezzo. Ma Matteo non è stata l'unica vittima delle strade la scorse notte in Puglia. A perdere la vita alle 5 di questa mattina è stato anche il 20enne Giuseppe Vinci di Fasano che, alle prime luci dell'alba era alla guida del suo scooter Piaggio Liberty 50 sulla Statale 16 alle porte di Speziale, quando per cause ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo, uscendo fuori strada. Si ipotizza che possa essere stato travolto da un’auto che poi è scappata.