in foto: Immagine di repertorio

Ancora violenza e morti nelle carceri brasiliane. Nelle scorse ore una maxi rissa tra detenuti nel penitenziario dello Stato brasiliano del Goias si è trasformata in scontri di massa che hanno portato alla morte di nove persone e all'evasione di oltre un centinaio di prigionieri. All'origine dello scontro anche in questo caso sembra ci siano le lotte sanguinarie tra membri di gang rivali. In particolare, secondo i media brasiliani, che citano funzionari locali, la rissa è scoppiata all’interno della "Colonia Agroindustrial prison»" nel complesso di Goiânia, quando i prigionieri di un blocco del carcere hanno invaso altre tre zone dove sono detenuti membri di gang rivali.

Nel caos che di è generato, a centinaia sono scappati dal carcere. Sul posto sono accorse immediatamente le forze speciali della polizia che hanno ristabilito l'ordine e arrestato diverse decine di fuggitivi. Un altro centinaio di detenuti sarebbero rientrati volontariamente spiegando di essere scappati per sottrarsi alle violenze. In effetti, in base a quanto scrivono i giornali brasiliani, la polizia, entrata in forze nel carcere con armi in pugno, si è trovata di fronte a scene raccapriccianti.

I corpi delle vittime erano in un lago di sangue e in alcuni casi smembrati e decapitati, quasi tutti sarebbero stati martoriati. Alcuni cadaveri ritrovati semicarbonizzati dopo che alcuni detenuti che hanno partecipato agli scontri hanno anche dato fuoco ai locali in cui si sono svolti gli incidenti. Diversi i feriti trasportati in ospedale. Purtroppo l'episodio non è nuovo nel Paese sudamericano. La violenza nelle carceri brasiliane, sempre sovraffollate e in mano a gang criminali feroci, è un problema frequente che causa periodicamente morti e distruzioni