Almeno quattro bambini sono morti in un asilo nido nel Brasile sudorientale dopo che un custode, il cinquantenne Damiao Soares dos Santos, ha dato fuoco alla struttura. Nel drammatico incendio sarebbe morto anche un insegnante e decine di persone sono rimaste ferite, alcune anche in gravi condizioni. Si teme dunque che il bilancio possa ancora salire. L'incidente è avvenuto a Janauba, nello stato di Minas Geiras, giovedì mattina. L'ufficio stampa dell'ospedale regionale di Janauba ha comunicato di aver soccorso circa quaranta persone, tra minori e adulti, per le conseguenze di ustioni su oltre il 20 percento del corpo. Secondo quanto riportato dai media locali, il custode avrebbe poi tentato il suicidio dandosi a sua volta fuoco. È stato portato in ospedale dove, secondo alcuni media, sarebbe morto. L’asilo nido preso di mira accoglie bambini da due ai quattro anni e al momento dell'attacco ospitava una cinquantina di piccoli.

Il custode lavorava in quell'asilo da otto anni – La polizia sta cercando di stabilire le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere tale gesto. Da quanto ricostruito, dopo un colloquio con la direttrice dell'asilo nido il custode avrebbe versato liquido infiammabile su di sé, su alcuni bimbi e sulla struttura, appiccando poi il fuoco. Damiao Soares dos Santos lavorava sul posto da otto anni come portiere notturno e sarebbe affetto da problemi mentali. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, intanto il Comune ha decretato sette giorni di lutto in solidarietà alle famiglie colpite. Anche il presidente della Repubblica, Michel Temer, ha espresso cordoglio per l'accaduto su Twitter: “Sono profondamente rattristato – ha scritto – per questa tragedia che ha coinvolto bambini a Janauba e voglio esprimere la mia solidarietà alle famiglie”.