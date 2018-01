Una ragazza di diciotto anni, Palloma Lima, è morta lunedì notte dopo essere stata lasciata in gravi condizioni nei pressi di un ospedale in Brasile, vicino alla capitale Brasilia. Dopo la sua morte è stato arrestato il fidanzato, un ragazzo di ventisette anni che, da quanto emerso, avrebbe assistito a quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la diciottenne e il fidanzato stavano giocando alla roulette rossa quando lei è rimasta ferita. Poi lui l’avrebbe lasciata nei pressi dell’ospedale e avrebbe tentato la fuga. Un’altra coppia, secondo quanto riportato dai media, avrebbe detto di aver assistito al dramma ed è stata interrogata dalla polizia: uno dei due testimoni sarebbe stato successivamente arrestato quando la polizia ha trovato della droga in casa sua.

Tracce di sangue nell'auto in cui la coppia avrebbe giocato alla roulette russa – Dopo la morte della diciottenne gli agenti hanno anche intercettato una Fiat Palio bianca all’interno della quale, secondo la polizia, la coppia avrebbe giocato alla roulette russa: nell’auto sono state trovate delle macchie di sangue. Il ventisettenne arrestato avrebbe negato comunque l’ipotesi della roulette russa parlando invece di un tragico incidente in cui sarebbe morta la ragazza. L’arma con cui Palloma sarebbe stata uccisa ancora non è stata trovata.