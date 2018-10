L'ex ministro delle Riforme Costituzionali del governo Renzi e attuale deputata del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, torna in scena dopo mesi di assenza mediatica pressoché totale con un servizio fotografico per il mensile maschile "Maxim. L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha posato davanti all'obiettivo del fotografo Oliviero Toscani nella villa di famiglia in Toscana, sita nell'aretino. Scatti molto casual, nettamente differenti da quelli che i lettori sono abituati a vedere, dove Maria Elana Boschi viene immortalata anche nella sua camera da letto, in tenuta da casa. Per l'immagine di copertina, invece, è stata scelta una immagine che la ritrae quasi senza trucco e in jenas e maglietta.

Nell'intervista concessa al mensile, l’ex Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio ha svelato alcuni lati inediti della propria personalità e ha confessato di sentirsi orgogliosa di "essere riuscita a rimanere me stessa. Non aver perso la testa né quando sono stata “osannata” all’inizio della mia esperienza al governo, né quando poi sono stata massacrata dalla diffamazione. Non essermi indurita, nonostante tutti gli attacchi che ho subito e che ha subito la mia famiglia è per me il risultato più importante". Nel video di lancio diffuso da Maxim, l'ex ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento parla della decisione di posare per una rivista e maschile e auspica: "Spero non rimarrete delusi".