Non tarda ad arrivare la replica di Maria Elena Boschi alle accuse che da più parti le stanno piovendo addosso, dopo la conferma da parte di Ghizzoni, ex ad di Unicredit, di quanto De Bortoli aveva in parte raccontato nel suo libro. In particolare, il manager ha confermato che Boschi chiese se “fosse pensabile valutare” l’acquisizione di Banca Etruria da parte di Unicredit, negando però di ritenere che quelle dell’allora ministro fossero “pressioni”.

Su quest’ultimo punto si fonda la linea “difensiva” di Boschi e del Partito Democratico, che punta a dimostrare come il comportamento dell’attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio non sia mai stato viziato da conflitti d’interesse o comportamenti inappropriati. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, poi, Boschi sottolinea di non aver mai mentito al Parlamento e ribadisce di attendere la causa contro l’ex direttore del Corriere della Sera