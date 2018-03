Dopo aver giocato con gli altri bambini nel giardino dell'asilo nido che frequenta, al momento di rientrare in aula ha pensato bene di defilarsi e, approfittando della momentanea confusione e del cancello aperto, è scappato via dalla struttura tentando anche di attraversare la strada. Protagonista della scena un bambino di appena 18 mesi che fortunatamente è stato notato in tempo da una passante che quindi lo ha riaccompagnato all'interno dove le maestre lo stavano già cercando. È accaduto nella mattinata di martedì a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, poco dopo le 11.

"Ho la pelle d'oca ancora", ha scritto su Facebook la donna che si è imbattuta nel piccolo, spigando: "Il cancello è rotto e i bimbi a quanto pare escono facilmente. L'ho riportato subito dentro, lo stavano cercando. Come si fa?". Un avvertimento che ha immediatamente scatenato le polemiche sui social tanto che è dovuta intervenire anche la sindaca, spiegando che "la segnalazione del cancello rotto è arrivata al Comune via mail alle 11,38 e nel giro di mezz'ora il fabbro lo ha riparato". Secondo la ricostruzione dell'amministrazione comunale, l’episodio è avvenuto al termine di un’attività svoltasi nel giardino del nido, cui avevano partecipato 8 bimbi con 2 educatrici.

I fatti al momento del rientro, una educatrice si sarebbe accorta subito che mancava un bambino e si è recata immediatamente in giardino per cercarlo. "Ha cercato disperatamente per tutto il nido anche nella parte in continuità con l’adiacente scuola dell’infanzia. A quel punto, si è accorta che il bambino era fuori dal nido e che una passante lo aveva fermato. Ha subito preso in braccio il bambino e lo ha riportato dentro al servizio", hanno spiegato poi dal Comune, sottolineando che il bimbo sta bene e che la mamma è stata avvisata ed ha avuto modo di confrontarsi con le educatrici. In queste ore sono comunque in corso "accertamenti sulle eventuali responsabilità dell'accaduto da parte del Settore educativo e scolastico dell'Unione Reno-Galliera".