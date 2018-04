La mamma lo aveva lasciato in casa da solo a 4 anni. Il piccolo stava schiacciando un pisolino, come sembra faccia spesso nel pomeriggio. Il tempo di andare a prendere gli altri fratelli a scuola, tutti di origine tunisine, e tornare. Quando è rientrata però ha trovato una drammatica sorpresa: il figlioletto era precipitato dal loro appartamento al terzo piano. L’incidente si è verificato questo pomeriggio a Bologna, in via Antonio Di Vincenzo, in zona Bolognina.

Il piccolo è precipitato da un'altezza di circa 10 metri, ma la sua rovinosa caduta è stato fortunatamente attutita dal parabrezza di un'auto parcheggiata esattamente sotto il balcone che, sfondandosi, ha in qualche modo salvato la vita al bambino. Erano circa le 16,45. Pare che il piccolo non abbia mai perso conoscenza. Soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore in gravi condizioni, anche se non sarebbe in immediato pericolo di vita. Sul posto sono arrivati Polizia e Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell'abitazione per permettere agli operatori di accedere.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il bimbo fosse solo in casa, perché, come detto, la mamma era uscita qualche minuto per andare a prendere i fratellini (tutti molto piccoli) a scuola. Il padre, invece, è fuori Bologna per lavoro. La mamma, dopo aver accompagnato il figlioletto all’interno dell’ambulanza in ospedale, è stata interrogata dalla Squadra Mobile al Maggiore. Rischia una denuncia per abbandono di minore.