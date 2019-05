Quattro ragazzini, tutti minorenni, avrebbero preso di mira un giovane disabile e, dopo averlo avvicinato con la scusa di offrirgli un po’ di marijuana, lo avrebbero per due volte immobilizzato e rapinato. La doppia aggressione è andata in scena nella periferia di Bologna, in zona Savena, tra via Faenza e un parco pubblico in via Istria. La vittima della baby gang è un giovane di trentuno anni che vive in una casa famiglia ed è affetto da un disagio psichico. Dei quattro ragazzini che lo avrebbero aggredito in tre sono stati arrestati mercoledì dalla Polizia: il più piccolo è un bolognese di quindici anni, gli altri due hanno sedici anni, uno nato in Albania e l'altro cittadino marocchino nato a Vercelli.

Il giovane rapinato sabato scorso, mercoledì il secondo tentativo della baby gang – Secondo quanto ricostruito, la prima volta il trentunenne è stato aggredito e rapinato sabato scorso: i minorenni lo avrebbero convinto con una scusa a seguirlo e, giunti in un angolo, lo avrebbero immobilizzato e derubato del portafogli con dentro 70 euro. Ieri pomeriggio la scena si è sostanzialmente ripetuta quando il giovane, incrociando tre dei suoi aggressori, si è avvicinato per chiedere i suoi soldi. I ragazzini a quel punto avrebbero finto di accettare, poi lo avrebbero riportato nel giardino e tentato nuovamente di rapinarlo. Ma questa volta il giovane è riuscito a divincolarsi e a scappare. Poi ha chiamato il 113 e in pochi minuti i poliziotti hanno rintracciato i due sedicenni e il quindicenne in un fast food poco lontano dalla strada teatro della tentata rapina. I due sedicenni, che avevano già precedenti, sono stati portati all'istituto penale minorile del Pratello, il quindicenne invece era incensurato ed è agli arresti domiciliari. Il quarto ragazzo che avrebbe partecipato alla prima rapina non è stato ancora identificato.