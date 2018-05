Era uscita prima da scuola con il permesso firmato dal papà che era andata a prenderla per accompagnarla ad un torneo di tennis, la sua passione fin da ragazzina che l'aveva portata anche a vincere premi e riconoscimenti a livello provinciale e regionale. Un tragico destino però ha voluto che a quell'appuntamento non ci arrivasse mai più. Arianna Rossetto è morta a soli 16 anni in maniera atroce insieme al padre Luciano, 52 anni, nel terribile doppio incidente stradale avvenuto martedì mattina lungo l'autostrada A31 tra Albettone e Longare, nel vicentino. Un dramma che ha distrutto una famiglia e ha fatto quattro vittime. Tre di loro sono morte sul posto, tra cui padre e figlia bloccate tra le fiamme della vettura, una quarta in ospedale dove era stata trasportata in condizioni gravi.

Tutto è iniziato intorno a mezzogiorno con un primo incidente mortale, forse a causa dell'asfalto viscido, ma in poco tempo quel tratto dell’autostrada A31 Valdastico sud si è trasformato in un inferno di rottami, fuoco e fumo. Alla fine si contano quattro morti e cinque feriti, tra cui fortunatamente nessuno in pericolo di vita. L'allarme è scattato quando un Volkswagen Golf, sulla quale stavano viaggiando quattro magrebini, improvvisamente ha sbandato, finendo per schiantarsi contro il guardrail. Nella carambola, i quattro sono rimasti gravemente feriti. Il più grave è sembrato subito un 52enne sbalzato fuori dall'abitacolo e rimasto esanime sull'asfalto. Per lui immediati i soccorsi e il successivo trasporto in ospedale in elicottero ma si è rivelato tutto inutile: Il 33enne Mourad Bettane è morto poche ore dopo.

Gli altri veicoli che sopraggiungevano hanno rallentato fino a fermarsi e in breve tempo si è formata una lunga colonna di auto e camion. È a questo punto che si è verificato il secondo e ancora più grave incidente. Un tir, condotto da un 50enne ora indagato per omicidio colposo, ha tamponato violentemente le ultime due vetture in coda. Ad essere colpite sono state l'auto sulla quale stavano viaggiando Luciano e Arianna Rossetto, di Noventa Vicentina, e l'auto che li precedeva sulla quale si trovava l'altra vittima: Florio Pozza, musicista 61enne nato in Australia da genitori vicentini immigrati e tornato a Vicenza in adolescenza. I tre sono rimasti bloccati negli abitacoli delle due vetture che in pochi attimi hanno preso fuoco. Solo il conducente della vettura di Pozza è riuscito ad uscire dal veicolo e a mettersi in salvo: gli altri tre rimasti all’interno hanno trovato una morte atroce.