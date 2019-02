Un bambino americano di 4 anni ha trovato una pistola carica sotto un materasso e l'ha usata per sparare in pieno viso alla madre incinta. Il dramma è avvenuto sabato, 2 febbraio, in un appartamento dello Stato di Washington. La donna di 27 anni e il figlio stavano guardando la televisione a letto quando il bimbo ha trovato l’arma nascosta, ha spiegato il portavoce dell'ufficio dello sceriffo di King County, Ryan Abbott. "Ha sparato involontariamente a sua madre in faccia", ha detto. La donna, che è incinta di otto mesi, è stata portata d’urgenza in un ospedale locale in gravi condizioni. Poi trasferita in un centro specialistico nella giornata domenica, dove le sue condizioni sarebbero migliorate, ha detto Abbott. Il padre del piccolo ha poi spiegato agli agenti di aver preso “in prestito la pistola per protezione”.

L’arma non è stata segnalata come rubata pur non essendo mai stata registrata, ha aggiunto lo stesso portavoce. Secondo una nuova legge statale, i proprietari di armi potrebbero incombere in accuse penali laddove venga riscontrato che un’arma da fuoco non è stata conservata in modo sicuro, ma Abbott ha evidenziato che non entrerà in vigore fino a luglio. Il caso è sotto inchiesta. "Stiamo ricordando a chiunque possegga una pistola che i bambini la vedono come un giocattolo", ha detto Abbott. "Dobbiamo far capire alle persone che le loro pistole possono essere usate accidentalmente per il motivo sbagliato” ha concluso il portavoce.