Sorpreso a fumare per le strade di Sukabumi, in Indonesia, è stato ripreso da una telecamera e sua madre ha candidamente ammesso la sua dipendenza dalla nicotina. La storia di Rapi Pamungkas sta facendo il giro del mondo: il bimbo ha appena 2 anni. E due sono anche i pacchetti di sigarette che arriva a fumare ogni giorno. Il piccolo era stato ripreso qualche settimana per strada, vicino alla bancarella che sua mamma gestisce in un mercato di Sukabumi.

Le immagini, finite dritte sul tavolo degli inquirenti, mostravano il minore intento ad aspirare una ‘bionda’ davanti alla madre, Maryati, 35enne sorridente e palesemente consapevole di quell’orrore. Tuttavia successivamente la donna ha assicurato che il suo Rapi, per gli abitanti della sua città ‘Rap’, sarebbe riuscito a smettere dopo aver ricevuto un rifornimento di latte e biscotti per un intero anno dal governo. “Rapi ha smesso di fumare adesso e gioca di più con i suoi giocattoli. Sono molto felice ", ha detto. “Era arrivato al punto in cui piangeva, chiedendo le sigarette. Si scatenava e strappava i capelli” ammette. Maryati, spiega anche come il figlioletto abbia fatto propria questa terribile dipendenza: “Ha iniziato prendendo i mozziconi di sigarette dalla strada, diceva che erano deliziosi. Il dipartimento della salute mi ha detto che non può andare avanti, ma come posso cambiare ciò che gli piace? Quando lavoro, non riesco a controllarlo e trova le cicche per strada" spiega.

Gli esperti hanno però avvertito che a lungo andare il fumo potrebbe danneggiare il suo cervello. Colin Mendelsohn, professore associato presso la School of Public Health and Community Medicine alla UNSW di Sydney, Australia, ha dichiarato che Rapi si troverà di fronte a una serie di rischi per la salute se continua così: "Gli studi sugli animali hanno mostrato che la nicotina danneggia il cervello in via di sviluppo. Può portare a problemi permanenti al cervello, allo sviluppo emotivo e altre funzioni cognitive” aggiunge l’esperto 66enne. "Tutti gli altri sintomi – malattie cardiache, polmonari, cancro – possono essere innescati molto più presto. Inoltre, quando si inizia così giovani a fare proprie le dipendenze, c’è il rischio di essere pronti presto per altre dipendenze” ha spiegato.