Sono ore di apprensione e speranza in Toscana per un bambino di 11 anni, sparito improvvisamente nel nulla mentre era in gita scolastica con la propria classe in Maremma. Il piccolo si è smarrito nella mattinata di giovedì mentre si trovava in località Portiglioni, nel territorio del comune di Scarlino, nel Grossetano. Da quanto emerso in base alle testimonianze di amichetti e accompagnatori della scolaresca, sembra che, per motivi che dovranno essere accertati, il ragazzino si sia allontanato volontariamente dal resto del gruppo. Forse si è addentrato nel bosco mentre tutti passeggiavano lungo i sentieri ma si è perso e non ha fatto più ritorno. Da quanto appreso, la scolaresca in gita sarebbe arrivata da Follonica per una escursione in zona lungo i sentieri tra Puntone e Cala Violina.

Dopo l'allarme lanciato dagli accompagnatori, è scattato immediatamente una vasta ricerca in tutta l'area a cui stanno partecipando in questo momento uomini dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del Soccorso alpino e speleologico. Sul posto anche due squadre cinofili dei comandi dei pompieri di Grosseto e Arezzo specializzate in ricerca di persone, oltre a ai volontari di diverse associazioni della zona. A coadiuvare i soccorritori dall'alto anche un elicottero dei vigili del fuoco mentre sono pronti a intervenire anche i sanitari di 118 e Croce Rossa. Allertate infine anche squadre di altri comandi dei pompieri che sono pronte a intervenire se ci sarà bisogno di altre ricerche. L’appello a chiunque si trovi in zona di avvisare le forze dell’ordine se vedono un bambino da solo.