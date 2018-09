Silvio Berlusconi potrebbe candidarsi alle prossime elezioni Europee, in programma nella primavera del 2019. A rivelarlo è lo stesso Cavaliere, mentre lascia Fiuggi, dove è stato impegnato nella manifestazione "L'Italia e l'Europa che vogliamo", organizzata da Antonio Tajani. Dopo aver duramente attaccato il Movimento 5 Stelle e il governo con la Lega Nord di Salvini, il leader di Forza Italia ha annunciato: "Sarò anche io in campo alle prossime elezioni per salvare il paese che amo".

Dopo la fine dei lavori è tornato sull'argomento, incalzato dalle domande dei cronisti: "Io candidato alle Europee?Penso di sì, è ciò che mi chiedono tutti – ha detto -. E poi, se dobbiamo, salvare l'Italia, bisogna cominciare a fare le cose sul serio". Nonostante i retroscena raccontino che Salvini è sicuro che Berlusconi non correrà alla prossima tornata elettorale europea. "Berlusconi mi ha assicurato che non ha alcuna intenzione di candidarsi alle Europee – avrebbe dichiarato il vicepremier -. Dice che è concentrato su altro, che non se la sente di affrontare un impegno così e che preferisce dedicarsi alla famiglia".

Lo stesso Berlusconi non ha avuto parole lusinghiere per il leader del Carroccio, dal quale arrivano frasi "sgradevoli e inaccettabili". Infine, ha concluso: "Vogliamo che quest’Italia sia protagonista della nuova stagione politica, che realizzi, a partire da noi stessi, un profondo rinnovamento, che premi il merito, la capacità e l’impegno. Ancora una volta diciamo ad alta voce Forza Italia. Siamo sicuri che l’Italia migliore vincerà ancora".