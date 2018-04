in foto: Foto di repertorio di Olgierd Rudak.

Stava attraversando la strada con la sua bici, quando il diciannovenne M.G. è stato travolto da Peugeot 307 guidata dal ventottenne A.F. di Bassano. L'incidente è avvenuto alle 8.30 del mattino di venerdì 13 aprile a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, a via Rosmini. La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con la sua bici – non è ancora chiaro se fosse seduto in sella o se la portasse a mano – quando la vettura lo ha travolto, caricando prima sul cofano e poi facendolo sbalzare sulla strada, su cui ha battuto violentemente la testa.

Il giovane è stato trasportato immediatamente all'Ospedale San Bassiano, che dista circa un chilometro dal luogo dell'impatto, e da qui è stato poi trasferito al nosocomoio San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato nel reparto di neurochirurgia. Il diciannovenne è sotto osservazione, ma non correrebbe alcun pericolo di vita. La Polizia locale, sotto il comando di Emanale Ruaro, è intervenuta sul posto per tutti i rilievi del caso e appurare le responsabilità del conducente.