La morte corre su Facebook. Un’autista di bus si è ripreso con il telefonino in diretta live sul social network mentre è alla guida del suo mezzo. Il filmato mostra prima l'uomo sorridente, poi dopo aver girato la fotocamera sulla strada decide di compiere un sorpasso. I commenti che però arrivano in tempo reale lo distraggono dal sopraggiungere di un altro tir in senso opposto. Lo schianto frontale è inevitabile.

Il video si interrompe pochissimi istanti prima dell’impatto nel momento in cui l’autista si rende conto di quello che sta accadendo, quando però ormai è troppo tardi per tentare qualsiasi tipo di manovra. Una storia terribile avvenuta a circa 60 km di distanza da Budapest e costata la vita a 9 persone, tra cui lo stesso autista insieme agli altri passeggeri che erano a bordo del pullman. Si tratta di 7 uomini e due donne tutti provenienti da Agristeu in Romania. Il gruppo stava rientrando a casa dalla Slovenia.

Una tragedia che in qualche modo riporta alla mente quella delle due modelle Sofia Magerko, 16 anni, e la sua amica Dasha Medvedeva di 24 anni, avvenuta in Ucraina lo scorso luglio. Sofia, vincitrice di un concorso di bellezza locale nella sua città natale di Izyum, è morta sul colpo. Dasha invece è deceduta sulla strada per l'ospedale. Il video sconvolgente mostra le due ragazze che bevono, ridendo e scherzando, e salutano la telecamera del cellulare con un ‘Ciao ragazzi'. Qualche secondo prima dell'impatto, dicono quanto si stiano “godendo la vita”. Ma le risate vengono subito sostituite dalle urla, e poi il nulla.