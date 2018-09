Macabra scoperta in una abitazione a Bedford, alla periferia di Perth, in Australia. Dopo l’allarme lanciato da un giovane, la polizia ha trovato i cadaveri di cinque persone. Le vittime appartengono tutte alla stessa famiglia: si tratta di una donna di quaranta anni, Mara Quinn, delle sue tre bambine (Charlotte di tre anni e le due gemelle di due anni Alice e Beatrix) e la nonna Beverly Ann Quinn. Secondo quanto si legge sui media locali, la polizia ha fermato il ragazzo che aveva dato l’allarme: si tratta di un ventiquattrenne che, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe vissuto anche nella casa insieme alle vittime. Non è noto se sia imparentato con le persone trovate morte. “Il giovane in stato di fermo sta collaborando con gli investigatori. Non ci sono timori per la sicurezza delle persone che abitano in zona”, è quanto fatto sapere dalla polizia in un comunicato. Sul luogo del ritrovamento dei cinque cadaveri sono intervenuti investigatori ed esperti della Scientifica in quello che è stato definito “una tragedia”.

Stando a quanto emerso finora, Mara Quinn e le sue bambine sarebbero state uccise lunedì scorso mentre la nonna – che secondo i vicini di casa spesso andava in quella casa per aiutare sua figlia ad accudire le bimbe – sarebbe stata uccisa il giorno seguente. Sconvolti i residenti in quella che fino a questo momento era considerata una zona molto tranquilla della città. “La scoperta di tutti questi corpi ci ha spezzato il cuore, questa tragedia avrà un effetto su tutta la comunità”, ha dichiarato il vice commissario della polizia. Un mazzo di rose rosse con un biglietto “riposate in pace” è stato appoggiato a un palo della luce vicino alla casa delle vittime. Non è la prima volta che Perth si ritrova a fare i conti con dei crimini terribili come questo: lo scorso luglio un ragazzo di diciannove anni è stato incriminato per l’omicidio di due bambini e la loro madre. Due mesi prima, sette persone furono trovate morte in una zona rurale, a 280 km a sud di Perth.