West Nile, 15 morti e oltre 300 casi in Italia: il virus continua a diffondersi Gli ultimi dati raccolti dal sistema di sorveglianza dell’Iss sulla diffusione virus del West Nile in Italia: Nell’ultima settimana 71 nuovi casi e due morti.

A cura di Antonio Palma

una puntura di zanzara

Il virus del West Nile continua a diffondersi in Italia e prosegue la crescita del numero di casi umani di infezione. Lo confermano gli ultimi dati raccolti dal sistema di sorveglianza dell’Iss, attivato dopo la scoperta dei primi casi all'inizio di giugno. Il bollettino settimanale fornito dall’istituto superiore di sanità indica infatti 71 nuovi casi confermati negli ultimi sette giorni e altri due decessi.

In totale dunque in Italia si soni registrati finora 301 casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell'uomo di cui purtroppo 15 decessi: 9 in Veneto, 3 in Piemonte, uno in Lombardia e 2 in Emilia-Romagna. Le regioni più colpite sono proprio quelle appena citate dove si son registrati i primi casi ad inizio stagione estiva e dove le infezioni son ancora in numero maggiore.

Degli oltre trecento casi riscontrati finora, 160 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (19 Piemonte, 8 Lombardia, 85 Veneto, 7 Friuli-Venezia Giulia, 37 Emilia-Romagna, 3 Toscana, uno Sardegna), 45 casi identificati in donatori di sangue (5 Piemonte, 6 Lombardia, 23 Veneto, 11 Emilia-Romagna), 93 casi di febbre (uno Piemonte, 3 Lombardia, 84 Veneto, 3 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna) e 3 casi sintomatici (tutti in Veneto). Sono ancora in corso di conferma positività in provincia di Biella e Oristano.

Leggi anche A Padova ci sono più ricoverati di West Nile che di Covid

La contemporanea sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del West Nile Virus in questi animali in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. Dopo il primo caso umano della stagione, segnalato dal Veneto nel mese di giugno nella provincia di Padova, le analisi molecolari hanno identificato la circolazione di due ceppi del West Nile, il WNV Lineage 1 e Lineage 2.

A livello europeo, in Ue sono stati segnalati diversi casi umani anche in Grecia, Austria, Romania e Slovacchia. Inoltre altre decine di casi sono stati notificati dai paesi limitrofi.