Vuole entrare nel bar in stato alterato, titolare lo immobilizza: 27enne muore in strada, un fermo Il fato a Bitritto, a Bari. Dopo i primi accertamenti investigativi, i carabinieri hanno fermato il 31enne titolare del locale per interrogarlo in attesa delle eventuali decisioni del giudice.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 27 anni è stato ritrovato morto nelle scorse ore, riverso su un marciapiede a Bitritto, nella città metropolitana di Bari, di fronte a un bar della zona dove poco prima aveva avuto una colluttazione con il titolare del locale.

L’episodio si è consumato all’alba di oggi, domenica 27 novembre, intorno alle ore 6.15, quando sul posto sono accorsi sia in sanitari del 118 sia i carabinieri della Compagnia di Modugno, allertati da altri presenti. Nonostante gli sforzi dei medici, purtroppo per il 27enne Giovanni Palazzotto non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto sul posto.

Sono partite così subito le indagini dei militari dell’arma che hanno informato il pm di turno, anche lui giunto sul posto. Sul luogo dei fatti, in via Pietragallo, sono accorsi anche il medico legale, per un primo esame esterno del corpo, e gli specialisti della Scientifica per i rilievi del caso, in attesa dell’autopsia che darà altri elementi utili per ricostruire l’accaduto.

Leggi anche Seul, la strage di Halloween oltre 150 morti e 350 dispersi

Secondo i primi accertamenti investigativi dei carabinieri, sembrerebbe che la vittima, in stato di alterazione psicofisica, questa mattina sia entrata in un bar della zona per poi cercare di entrare in una seconda attività commerciale, poco distante. Qui ci sarebbe stato uno scontro fisico con un 31enne, titolare dell’attività, che avrebbe affrontato, allontanato e immobilizzato il 27enne.

Il giovane però poco dopo è deceduto. A questo punto, dopo aver ascoltato i testimoni, i carabinieri della Compagnia di Modugno hanno fermato il 31enne per interrogarlo in attesa delle eventuali decisioni del giudice

Il corpo del 27enne invece è stato poi portato all’istituto di Medicinale legale del Policlinico di Bari dove nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso.

Al momento le ipotesi sono diverse, dalla caduta durante lo scontro fisico al malore che avrebbe poi potuto causare a sua volta la caduta. L'accaduto infatti è ancora in fase di accertamenti e indagini preliminari. Ulteriori elementi utili ai fini investigativi potrebbero arrivare dalla visione dei filmati delle telecamere della zona, acquisiti dai militari.