Volontario approfitta della sua posizione e abusa di due ragazze, una minorenne: arrestato a Prato Secondo l’accusa, l’uomo ha abusato delle condizioni di inferiorità psichica e fisica delle vittime. Il volontario è finito in carcere nelle scorse ore a Prato in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Gip su richiesta della locale Procura. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un uomo è stato arrestato dalla polizia di stato a Prato per il reato di violenza sessuale nei confronti di due ragazze, una delle quali minorenne. L'indagato deve rispondere della pesante accusa di aver abusato di due ragazze, approfittando della sua posizione all’interno di un’associazione di volontariato locale in cui venivano accolte anche le giovani. Lo ha reso noto la stessa Procura della Repubblica di Prato che ha richiesto e ottenuto il provvedimento restrittivo della libertà nei confronti dell’uomo.

Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, non ha voluto fornire altre indicazioni né sull’identità delle vittime né dell’accusato che però è finito in carcere nelle scorse ore. A seguito dell’indagine, condotta dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Prato con l’aiuto degli agenti della polizia locale del comune toscano, per il volontario infatti il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita oggi dalla polizia.

Nel dettaglio, per gli inquirenti l’uomo avrebbe abusato delle due ragazze nel corso delle attività di volontariato in cui l'indagato stesso era impegnato, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle giovani. Il volontario "ha usato violenza sessuale, mediante induzione, in pregiudizio di due giovani donne, una delle quali minore di età, abusando delle loro condizioni di inferiorità psichica e fisica" sostiene infatti la procura. L’indagato è stato condotto nel carcere della Dogaia a Prato in attesa dell’interrogatorio di garanzia.