“Secondo me mia figlia è stata uccisa e poi portata dove è stata ritrovata” a parlare è Luigino, il padre di Viviana Parisi, la donna scomparsa nel nulla lo scorso 3 agosto dopo essersi allontanata a piedi col figlioletto Gioele a seguito di un incidente automobilistico sull’autostrada Palermo Messina e ritrovata cadavere un mese dopo nella boscaglia che circonda l’autostrada a Caronia. A conferme la tesi dei familiari, come ha sottolineano lo stesso padre di Viviana Intervistato a Storie Italiane, le ultime novità emerse dalle indagini e i particolare il fatto che le impronte sul traliccio da cui si ipotizza possa esseri lanciata la donna non sono della quarantatreenne così come non appartengono a lei le tracce biologiche trovate sullo stesso pilone.

"Mia figlia è stata portata lì, non si sarebbe mai buttata dal traliccio, ha trovato qualcuno" ha dichiarato Luigino Parisi, accusando poi gli inquirenti di non aver agito tempestivamente sia nelle ricerche di Viviana sia nei successivi accertamenti definendoli superficiali. "La famiglia Mondello quel giorno è stata chiamata perché mia figlia si era dispersa nel bosco ma sono stati bloccati dalla polizia a Sant’Agata di Militello fino a notte fonda perché pensavano che Daniele avesse fatto qualcosa mentre, invece, sarebbero potuti arrivare sul posto e avrebbero potuto trovare mia figlia e mio nipote vivi" ha sottolineato il padre di Viviana, sottolineando: "Volevano chiudere subito il caso classificandolo come un omicidio-suicidio".

Della stessa idea anche Daniele Mondello, marito della donna e padre del bambino. "Le ricerche sono state un disastro, un fallimento dal primo giorno. Se i corpi fossero stati trovati prima ora avremmo molte più possibilità di sapere cosa sia successo. Inoltre credo che più di qualcuno non stia dicendo la verità. Neanche l'incidente si capisce come sia avvenuto, poi c'è chi ha visto Viviana col bambino e chi senza” ha dichiarato l'uomo, aggiungendo: "Penso che qualcuno l’abbia portata in quel posto ed aggredita”.