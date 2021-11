Oggi i funerali di Viviana e Gioele, lo striscione di Daniele Mondello: “Verità e giustizia” Oggi alle 15 saranno celebrati al Duomo di Messina, a distanza di 15 mesi dal ritrovamento dei corpi, i funerali di Viviana Parisi e del figlioletto Gioele.

A cura di Susanna Picone

A distanza di 15 mesi dal ritrovamento dei corpi sono in programma per oggi alle 15 i funerali di Viviana Parisi e Gioele Mondello, la deejay di 41 anni e del figlioletto di 4 morti nell’estate dello scorso anno nella provincia di Messina. E mentre Messina si prepara ai funerali Daniele Mondello, marito e padre delle vittime, continua a chiedere “verità e giustizia” per Viviana e Gioele. Per la dj e il figlioletto Mondello ha realizzato uno striscione che ha mostrato anche sul suo profilo Facebook, dal quale in questi mesi ha sempre lanciato i suoi appelli per cercare la verità su quanto accaduto lo scorso annno nei boschi di Caronia.

Dal punto di vista giudiziario la verità però è stata accertata ed è quella che Viviana ha ucciso suo figlio Gioele per poi suicidarsi. I funerali vengono celebrati proprio a pochi giorni dall'archiviazione decisa dal gip di Patti Eugenio Aliquò. Come ha scritto il gip, le ricostruzioni "degli esperti e della famiglia" sono “illogiche”. Per Aliquò né Viviana né suo figlio Gioele avrebbero subito aggressioni, umane o animali. In quasi 500 pagine di provvedimento il gip smonta, punto dopo punto, la ricostruzione dei familiari di Viviana Parisi e di Gioele Mondello. Per la Procura quel giorno di agosto del 2020 la donna, dopo avere avuto un incidente in galleria sull'autostrada Messina-Palermo, si sarebbe allontanata con in braccio il figlio per andare nei boschi di Caronia. Qui avrebbe ucciso il piccolo e poi si sarebbe gettata dal traliccio.

Giallo Caronia, Daniele Mondello non si arrende

"All'inizio di questa vicenda il mostro ero io: oggi sappiamo che Viviana, esattamente come mi aveva detto, fosse uscita di casa solo per comprare un paio di scarpe a Gioele. Oggi qualcuno, a Caronia, festeggia ma verità e giustizia sono stelle che nessuna menzogna può oscurare. Sulle responsabilità dei vigili del fuoco, giorno 23 ottobre, ho presentato autonoma denuncia”, ha fatto sapere intanto Daniele Mondello.