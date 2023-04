Vito, morto a 35 anni per salvare 2 ragazzi in mare: “Non sapeva nuotare ma li ha aiutati lo stesso” Il ricordo di un amico di infanzia di Vito Bugliarello, il 35enne di Floridia morto nel Siracusano dopo aver salvato due minorenni che erano finiti in mare: “Pur essendo consapevole di non essere un nuotatore, anzi direi di non saper nuotare, è corso in aiuto dei due ragazzini”. Salvini: “Un eroe commovente”.

A cura di Ida Artiaco

"Per capire che ragazzo fosse basta dire che pur essendo consapevole di non essere un nuotatore, anzi direi di non saper nuotare, è corso in aiuto dei due ragazzini che stavano facendo il bagno nonostante il mare, sabato, fosse in condizioni proibitive. Non ci ha nemmeno riflettuto, lui era così".

A parlare è Pierpaolo, amico d'infanzia di Vito Bugliarello, il 35enne di Floridia morto nel Siracusano dopo aver salvato due ragazzi minorenni che erano finiti in mare. In una intervista al Corriere della Sera, ha raccontato gli ultimi attimi di vita del giovane. "Con lui c’era un amico della comitiva che è ancora sotto choc. Ha chiamato i soccorsi dopo averlo visto scomparire in mare, ma non c’è stato nulla da fare", ha aggiunto.

Vito stava facendo una passeggiata sabato scorso sulla scogliera con un amico quando ha visto due ragazzini in acqua sbracciarsi per chiedere aiuto. Ha così raggiunto la spiaggia della Marchesa, tra Avola e Cassibile, ha preso due asciugamani, li ha annodati e ha cercato di tirarli ai due adolescenti che rischiavano di annegare.

Il mare era molto mosso ma lui, pur no sapendo nuotare, non si è fermato, è entrato in acqua fino alla vita e ha riprovato a lanciare la fune di fortuna. Uno dei due ragazzi è riuscito ad afferrarne un capo, a tornare verso la riva e a tirare con sé il compagno. Ma il 35enne, che aveva mollato la presa, è stato trascinato via e il corpo recuperato solo ore dopo dagli uomini della Capitaneria di Porto.

Sotto choc il comune di Floridia, dove Vito viveva. "A Vito, ed ai tanti eroi che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri, diciamo grazie. Grazie per sempre! Un abbraccio affettuoso alla famiglia Bugliarello. Siate forti! Noi, nel nostro piccolo, vi staremo vicino. E non con i fiori, ma cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto. Grazie alle autorità che hanno lavorato, tutta la notte, per riconsegnare Vito agli affetti della sua famiglia", ha scritto su Facebook il sindaco Marco Carianni.

Sempre via social è arrivato anche il cordoglio di Matteo Salvini: "Un eroe commovente, a cui vanno le nostre preghiere. Che la Terra ti sia lieve", ha scritto il leader della Lega. Intanto, sulla vicenda ha aperto una indagine la procura di Siracusa che dovrà cercare di ricostruirne i dettagli e la dinamica esatta di quanto successo.