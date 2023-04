Salva due minorenni dalle onde e muore annegato a 34 anni: “Vito aveva un disarmante altruismo” Il corpo senza vita del 34enne di Floridia, nel Siracusano, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi dai sommozzatori dei vigili del fuco che lo stavano cercando da sabato pomeriggio, quando si è consumata la tragedia.

A cura di Antonio Palma

Quando ha visto due ragazzini minorenni in difficoltà in mare non ha esitato e si è prodigato per soccorrerli, riuscendo infine a salvarli ma purtroppo è stato trascinato via dalla corrente a sua volta ed è morto annegato senza più riemergere. È la straziante storia di un 34enne siciliano, Vito Bugliarello, morto annegato nelle scorse ore tra Siracusa ed Avola, nella zona della Marchesa, dove stava trascorrendo una giornata di riposo.

Il corpo senza vita del 34enne di Floridia, nel Siracusano, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi dai sommozzatori dei vigili del fuco che lo stavano cercando da sabato pomeriggio, quando si è consumata la tragedia. Il corpo senza vita di Vito Bugliarello è stato ritrovato a una quarantina di metri di profondità incastrato tra gli scogli.

Col recupero della salma purtroppo si è concretizzata la tragedia che ormai tutti temevano. Dal momento dell'allarme, intorno alle 17 di sabato, infatti di lui si erano perse le tracce e si era ipotizzato potesse essere stato trascinato via dalla corrente del mare. Le ricerche, condotte dalla Capitaneria di Porto di Siracusa e dai vigili del fuoco, sono andate avanti per ore e purtroppo si sono concluse oggi nel peggiore dei modi. Oggi i sommozzatori giunti appositamente da Reggio Calabria si sono concentrati nel tratto di costa indicato da alcuni testimoni rinvenendo il cadavere.

Stando a quanto ricostruito finora in base alle testimonianze dei presenti, Vito si era accorto delle difficoltà di alcuni ragazzini e sarebbe intervenuto per salvarli senza però tuffarsi. Avrebbe legato due teli, formando una corda, per poi lanciarla verso i ragazzini. Uno di loro sarebbe riuscito a mettersi in salvo, aiutando anche il compagno, il 34enne, però nel frattempo sarebbe scivolato in acqua. L'ipotesi è che, cadendo sugli scogli, possa essersi procurato delle ferite serie che gli avrebbero impedito di nuotare, venendo poi trascinato via dalla corrente. Sul cadavere probabilmente sarà disposta l'autopsia, e la salma verrà trasferita all'obitorio dell'ospedale di Avola.

La tragedia ha colpito la comunità locale dove tutti sottolineano il gesto eroico, come ha ricordato il sindaco. "Un ragazzo che ha dimostrato un impareggiabile coraggio ed un disarmante altruismo. Floridia perde uno dei suoi figli migliori" ha scritto il primo cittadino di Avola, aggiungendo: "A Vito, ed ai tanti eroi che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri, diciamo grazie per sempre. Un abbraccio affettuoso alla famiglia Bugliarello. Siate forti. Noi vi staremo vicino. E non con fiori, ma cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto. Grazie alle autorità che hanno lavorato, tutta la notte, per riconsegnare Vito agli affetti della sua famiglia".