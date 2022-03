Violenze con droga dello stupro in un giro di prostituzione maschile, 8 arresti a Torino e Lecce Scoperto un giro di prostituzione maschile, basato sulla cessione di sostanze stupefacenti in cambio di rapporti sessuali: otto misure cautelari nelle province di Torino e di Lecce.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

I carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, questa mattina hanno eseguito nelle province di Torino e Lecce otto misure cautelari nei confronti di altrettante persone indagate per i reati di violenza sessuale aggravata, rapina in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di una indagine condotta da marzo a luglio dello scorso anno che ha consentito di raccogliere gravi indizi in merito a un giro di prostituzione maschile basato sulla cessione di sostanze stupefacenti in cambio di rapporti sessuali. Si sarebbero consumate, secondo quanto emerso dalle indagini, due violenze sessuali in seguito all’utilizzo della cosiddetta droga dello stupro (Ghb) e anche una rapina in abitazione.

Alcuni mesi fa il quotidiano La Stampa aveva parlato di alcuni giovani costretti a prestazioni sessuali per saldare dei debiti di droga. In particolare, un venticinquenne di Torino aveva parlato di festini a base di crack a casa di due imprenditori del posto: aveva raccontato di essere andato a casa loro per mesi e che quando avrebbe tentato di liberarsi da quel giro “hanno fatto in modo di farmi portare il crack anche a casa, di nascosto, e addirittura in ospedale dove sono stato ricoverato per un breve periodo”. “Faresti qualsiasi cosa per il crack – raccontava il giovane -. Quando ne hai bisogno, ne vuoi ancora e ancora. E finisci per venderti. All’inizio ho rifiutato. Poi la carenza di crack ti toglie ogni freno. Se non sei in quel giro, non puoi nemmeno immaginare che cosa succede”.