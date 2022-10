Violenza sessuale su quattro ragazze in discoteca: arrestato il titolare del locale Il titolare di una discoteca a Città della Pieve è stato arrestato con l’accusa di aver violentato quattro ragazze. L’uomo, 53 anni, avrebbe somministrato loro dell’alcol prima di aggredirle.

È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata il titolare di una discoteca a Città della Pieve, in provincia di Perugia. L'uomo, 53 anni, di Chiusi (Siena), era indagato dopo la denuncia di una ragazza di 22 anni che alle forze dell'ordine ha raccontato di essere stata stuprata nel suo locale nella notte tra sabato e domenica scorsi.

L'arresto è giunto al termine di un'indagine lampo effettuata dai carabinieri e coordinata dalla procura della Repubblica di Perugia: a far scattare i controlli la denuncia di una ragazza che ha domenica mattina è stata soccorsa dopo aver denunciato una violenza sessuale. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata avvicinata da un uomo che si è presentato come il gestore del locale e le ha poi offerto da bere prima di portarla in una sala della discoteca.

“Dopo essere stara avvicinata da un uomo – si legge nella nota diffusa quest'oggi dalla Procura in seguito all'arresto – sebbene in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol, veniva portata in una stanza e qui l'uomo, dopo averle offerto ripetutamente da bere, l'aveva costretta ad un rapporto sessualmente non consenziente”. La ragazza, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, è stata trattenuta per i controlli medici che hanno poi confermato la violenza sessuale.

All'aggressione sessuale denunciata dalla 22enne hanno fatto seguito quelle di altre tre ragazze che hanno riferito agli investigatori di essere state molestate sessualmente dalla stessa persona. La procura perugina gli contesta infatti i reati di violenza sessuale aggravata dall'utilizzo di sostanze alcoliche e continuata nei confronti di quattro ragazze.