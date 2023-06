Violentò una 37enne durante una festa in casa: 32enne condannato 4 anni di reclusione Violentò una donna di 37 anni durante una festa in casa a Vignola (Modena). La giovane era stata invitata per cena insieme al suo compagno. Alla festicciola a casa dell’amico della coppia, però, si era presentato anche l’aggressore 32enne.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 37 anni è stata vittima di violenza sessuale durante una serata in compagnia a casa di alcuni amici. La vittima era uscita con il suo compagno per recarsi a casa di un conoscente a Vignola (Modena) e trascorrere qualche ora in compagnia per cena. Alla festicciola domestica, però, si sarebbero aggiunte altre due persone che la 37enne non conosceva. Poco dopo l'arrivo nell'abitazione, sarebbe nata una discussione tra i due nuovi ospiti e il compagno della donna.

La discussione è sfociata in un duro scontro fisico e in pochi minuti l'uomo è stato trascinato a forza fuori dall'appartamento dell'amico. Il giovane sarebbe stato trattenuto fuori dall'abitazione mentre la 37enne subiva la violenza sessuale. Nonostante i suoi tentativi di rientrare in casa, non sarebbe però riuscito a soccorrere la compagna.

Autore dello stupro, secondo quanto riportato dal quotidiano ModenaToday che per primo ha raccontato la notizia, uno dei due ospiti indesiderati. L'aggressore è infatti un 32enne finito poi a processo con l'accusa di violenza sessuale. La sentenza a suo carico è arrivata nella mattinata di oggi, giovedì 1 giugno, all'esito di un giudizio abbreviato. L'uomo è stato condannato a soli 4 anni e 2 mesi di reclusione.

Al termine dell'espiazione della pena, il 32enne dovrà inoltre lasciare l'Italia per tornare nel Paese d'origine. Alla vittima 37enne, costituitasi parte civile nel processo per la violenza sessuale, è stata riconosciuta una provvisionale di 5mila euro e il risarcimento complessivo a lei destinato dovrà essere liquidato in separata sede.