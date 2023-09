“Vieni a divertiti con me”, mostra i genitali ad una 25enne a Firenze: denunciato per violenza sessuale I fatti sono avvenuti ieri mattina tra via Baracca e via Corelli. La polizia ha fermato un 39enne di origini marocchine: aveva anche minacciato la giovane palesando di avere un coltello con sé.

A cura di Biagio Chiariello

Un 39enne è stato denunciato dalla polizia di Firenze per tentata violenza sessuale ai danni di una 25enne che stava portando a spasso il cane: da quanto spiegato si sarebbe abbassato i pantaloni mostrando i genitali alla giovane ieri mattina ai giardini tra via Baracca e via Corelli, nel quartiere di Novoli.

Sempre secondo quanto ricostruito, il molestatore dopo aver insistentemente invitato la presunte vittima ad appartarsi con lui dietro alcuni cespugli, attirandone l'attenzione con una serie di fischi ed un esplicito "vieni a divertirti!", avrebbe anche palesato alla 25enne di avere un coltello con sé.

La giovane ha chiesto aiuto a un passante, che ha chiamato il 112 Nue. Sul posto è arrivata una volante. Gli agenti hanno fermato e identificato il molestatore, di origine marocchina, che è stato denunciato. Perquisito, non aveva al seguito alcuna lama o altro; è stato subito sottoposto a fermo per identificazione e al momento denunciato per tentata violenza sessuale.

E sempre nella stessa zona una giovane coppia – 23 anni lui, 20 anni lei, entrambi residenti all’Isolotto – è stata accerchiata e aggredita da un gruppo di sei-sette nordafricani dopo l’uscita dalla discoteca “Central", nel parco delle Cascine.

Alla ragazza è stata strappata la borsa: un'azione che finito per farla cadere a terra. È stata soccorsa da personale del 118, che l’ha accompagnata all’ospedale di Santa Maria Nuova.

Sono in corso indagini della polizia, anche con l’ausilio delle telecamere, per risalire agli autori dell'aggresione.