Vicensindaco folgorato mentre si appoggia a un palo alle Valliadi di Ceres: Mauro Poma è grave Il 67enne è stato rianimato tre volte sul posto e poi trasportato in ospedale a Torino dove è stato ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni. L'incidente mentre gli addetti stavano ultimando gli allestimenti per l'atteso evento sportivo delle "Valliadi", una manifestazione che si tiene nelle Valli di Lanzo e in programma nel pomeriggio.

A cura di Antonio Palma

È ricoverato in gravissime condizioni il vicensindaco di Ceres, Mauro Poma, dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre si appoggiava a una struttura in ferro durante l’allestimento per un evento sportivo nella cittadina del Torinese. Il terribile incidente è avvenuto nella tarda mattina di oggi, domenica 4 agosto, all’interno di uno dei capannoni allestiti per le “Valliadi”, un evento sportivo che si tiene nelle Valli di Lanzo, nella Città Metropolitana di Torino.

L’episodio mentre gli addetti stavano ultimando gli allestimenti per l’atteso evento sportivo in programma nel pomeriggio quando sul posto sarebbero confluite le rappresentanze dei vari comuni della zona. Mauro Poma stava partecipando alle operazioni quando è avvenuto il fatto. Secondo una prima ricostruzione, il vicesindaco 67enne avrebbe appoggiato semplicemente la mano su uno dei tanti pali in zona, rimanendo immediatamente folgorato da una potente scarica elettrica.

La scarica elettrica si sarebbe originata all’interno di un capannone adibito a cucina ma al momento non è chiaro se si sia trattato di un corto circuito che poi si è diffuso tramite la struttura in ferro o se vi fossero dei fili elettrici scoperti.

Mauro Poma ha subito perso i sensi, accasciandosi al suolo. Gli immediati soccorsi da parte del personale medico, già presente sul posto per l'evento, e poi da parte dei sanitari del 118, hanno permesso di far ripartire il suo cuore in breve tempo. Il vicesindaco di Ceres è stato rianimato tre volte sul posto prima di essere trasportato d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino.

Intubato e stabilizzato, Mauro Poma è stato portato in elisoccorso nel capoluogo piemontese dove però è arrivato in condizioni disperate. Il 67enne è stato ricoverato in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte.

Smentito invece il coinvolgimento di altre persone nell’incidente. Il 118 è intervenuto nella stessa zona per soccorrere un bambino che era con la mamma e che è stato portato in ospedale ma per altri motivi.